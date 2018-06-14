Белый дом: отчет о работе Коми подтвердил подозрения Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп знает о результатах расследования минюста США о деятельности бывшего главы ФБР Джейсма Коми. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, данный доклад подтвердил подозрения Трампа о поведении Коми и политической предвзятости нескольких сотрудников ФБР.

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Ранее сообщалось, что Коми в ходе расследования дела о переписке Хиллари Клинтон в 2016 году отошел от норм минюста США и ФБР.

По словам генерального инспектора минюста США Майкла Горовица, действия Коми повредили репутации ФБР и минюста страны.