Порошенко подписал закон о создании высшего антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи со студентами, прямую трансляцию которой вел телеканал «Прямой», подписал закон об учреждении в стране высшего антикоррупционного суда.

«Очень торжественный момент, в вашем присутствии я подписываю закон Украины. Наконец-то мы перестали использовать словосочетание «законопроект» о Высшем антикоррупционном суде, делаем закон», — сказал Порошенко.

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Решение о создании высшего антикоррупционного суда было принято властями Украины в соответствии с требованиями международного валютного фонда, так как данное положение является одним из ключевых для предоставления следующего транша кредита Украине от организации.

Ранее сообщалось, что международный валютный фонд отказался идти на уступки Украине в вопросе создания антикоррупционного суда.