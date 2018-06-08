Мадуро объявил национальным праздником день выхода Венесуэлы из ОАГ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил 27 апреля праздничным днем в честь выхода страны из Организации американских государств (ОАГ), сообщает РИА «Новости».

«Объявляю сейчас, что 27 апреля будет праздничным днем, потому что в этот день мы выходим из ОАГ», — заявил Мадуро.

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Также президент Венесуэлы пообещал устроить в стране праздничные шествия.

Ранее генеральная ассамблея ОАГ приняла резолюцию о приостановке членства Венесуэлы в организации, в ответ на это Мадуро заявил, что страна больше не станет принимать участие в саммитах ОАГ. По его словам, США развернули преступную кампанию» шантажа и угроз в адрес всех правительств стран Латинской Америки в Организации.