Трамп рассказал об «охоте на ведьм»

Президент США Дональд Трамп в твиттер заявил, что «злобные демократы» продолжают вести «охоту на ведьм».

«Разве это не ирония? Я отправляюсь в Сингапур, чтобы встретиться с (лидером) Северной Кореи для решения ядерной проблемы. А дома 13 злобных демократов до сих пор продолжают вести охоту на ведьм», — написал Трамп.

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Ранее Трамп заявил, что многие жизни тех, кто приехал в Вашингтон работать, были разрушены в результате расследования «вмешательства» России в выборы США.

По его словам, «прекрасные жизни, были опустошены и разрушены фиктивной охотой на ведьм».