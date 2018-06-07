Guardian: подъем ультраправых в Италии и Австрии приносит России «полезных друзей»

У России появляются «полезные друзья» на Западе после подъема ультраправых в Италии и Австрии, пишет The Guardian.

В последнее время президент России Владимир Путин заручился поддержкой как минимум двух столиц: Вены и Рима.

В новые правительства Австрии и Италии, сформированные за последний год и прошедший месяц соответственно, вошли популисты и ультраправые, которые не скрывают своей симпатии к Москве.

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в Риме перед правительством 5 июня, пообещал стать «сторонником открытости по отношению к России, которая укрепила в последние годы свою международную роль». Он также подчеркнул, что рассматривает Москву не как «военную угрозу» или «врага» Европы, но как «потенциального партнера».

Несколькими часами ранее выступления Конте, Путин во время визита в Вене получил аналогичные заверения от руководства Австрии. Президент Австрии Александер ван дер Беллен напомнил, что Россия == это часть Европы, а канцлер Себастьян Курц выразил надежду на постепенное смягчение санкций в отношении России.

The Guardian отмечает, что российский президент, похоже, посылает четкий сигнал о том, что желает возобновить сотрудничество с Европой. Кстати, именно Австрия и Италия сохранили нейтралитет, когда большая часть стран вслед за Великобританией выслала российских дипломатов после инцидента с отравлением семьи Скрипалей в британском городе Солсбери.

Однако еще рано говорить, чем обернутся такие «изолированные вспышки доброй воли» по отношению к Москве, заключает британская газета.

Ранее Владимир Путин рассказал о цели России в отношении Евросоюза.