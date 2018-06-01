Исполком СНГ все еще не получил от Украины документов о выходе из состава организации

Председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев рассказал, что в организации до сих пор не получили от украинской стороны никаких документов, свидетельствующих о намерении выйти из состава СНГ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лебедева, на всех мероприятиях, относящихся к саммиту глав правительств СНГ, присутствовал флаг Украины, но украинская сторона не принимала участия в заседании.

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«Мы не получали, несмотря на ряд публичных заявлений высшего руководства Украины, ни официального уведомления, ни документа о намерениях о выходе этой страны из состава СНГ», — заявил Лебедев.

Он выразил надежду на то, что Украина не выйдет из состава Содружества.

Ранее СМИ рассказали о последствиях выхода Украины из СНГ.