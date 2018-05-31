В Новосибирске откроется отделение Фонда президентских грантов

Фонд президентских грантов откроет отделение в Новосибирске, чтобы отслеживать и оказывать поддержку проектам НКО в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщил в четверг первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он напомнил, что в начале мая провели первый межокружной форум социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего Востока. «Там коллегам сложнее, они подальше от Москвы, поэтому специально был проведен форум для обмена лучшими практиками, для обучения тому, как работать с подачей заявок (на гранты)», - цитирует ТАСС Кириенко.

«Фондом сейчас подготовлено решение том, чтобы в Новосибирске открыть отделение фонда, которое бы занималось мониторингом и оказанием поддержки проектам Сибири и Дальнего Востока. Это было бы правильно», - сказал первый замглавы администрации президента.