Президент Болгарии рассказал о приглашении для Путина

Президент Болгарии Румен Радев рассказал, что пригласил посетить страну российского президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».

«Хотелось бы возобновить мое приглашение президенту Путину посетить Болгарию в этот год, когда мы празднуем 140-летие освобождения Болгарии, победы в Русско-турецкой войне», — заявил Радев по итогам переговоров с Путиным.

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В свою очередь, президент России отметил, что нынешний визит Радева является сигналом для возобновления полноформатных отношений.

«Я проинформировал господина президента о наших приоритетах по строительству двусторонних отношений и по подходам России к ряду международных проблем и вопросов. Считаю, что этот визит господина президента является хорошим сигналом для возобновления полноформатных российско-болгарских отношений», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обратил внимание на рост товарооборота между Россией и Болгарией.