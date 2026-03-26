Каллас обвинила Россию в содействии убийству американцев

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы помогает Ирану наносить удары по силам США и их союзников на Ближнем Востоке и «убивать американцев». Такое заявление она сделала перед собранием министров иностранных дел стран «Большой семерки» во Франции, пишет Bloomberg.

«Мы видим, что Россия помогает Ирану с разведывательными данными, чтобы наносить удары по американцам, убивать американцев. Также она поддерживает Иран беспилотниками, чтобы он мог атаковать соседние страны и американские военные базы», — сказала Кая Каллас.

Также глава евродипломатии отметила, что конфликты в Иране и на Украине «тесно взаимосвязаны», и если американцы хотят, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась и чтобы «Иран перестал нападать», то Вашингтон должен «оказать давление на Россию».

7 марта американские СМИ сообщили, что Россия якобы делится с Ираном разведывательной информацией о местонахождении войск США, но при этом не занимается координацией атак. Телеканал CNN сообщал, что Москва якобы дает Тегерану «тактические советы» по использованию Дронов. 17 марта газета Wall Street Journal также писала, что Россия могла бы расширить обмен разведывательной информацией и военное сотрудничество с Ираном.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что Россия может «немного» помогать Ирану, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что сейчас вокруг войны в Иране «много сообщений, подавляющее большинство — информационная угроза».

Ранее на Западе связали конфликты на Украине и в Иране.

 
Теперь вы знаете
Зачем Минздрав советует сдать анализы любителям бани и сауны
