Посетителей Дома культуры «ГЭС-2» в Москве эвакуируют

В Доме культуры «ГЭС-2» в Москве проходит эвакуация

В здании Дома культуры «ГЭС-2» проходит эвакуация. Об этом сообщает Telegram-канал организации.

Посетителей просят пройти к ближайшим эвакуационным выходам.

«Если вы находитесь в здании, пожалуйста, спокойно двигайтесь к ближайшему эвакуационному выходу, подсвеченному зеленым световым табло», — отмечается в сообщении.

В организации не сообщают причину эвакуации, но отмечают, что в ближайшее время будет объявлено о режиме работы здания.

Дом культуры «ГЭС-2» — это современное общественное культурное пространство в центре Москвы, расположенное в здании бывшей электростанции на Болотной набережной. Здесь проходят временные выставки, лекции, кинопоказы, творческие мастер-классы, перформансы, музыкальные концерты и детские мероприятия.

