В Монголии презентовали комикс о Владимире Путине

Telegram-канал «Посольство России в Монголии»

Монгольский писатель Дашзэвэгийн Сайнбаяр, представляя свою книгу «Путин Великий: 100 потрясающих фактов о патриоте», заявил о важности понимания монгольской молодежью роли Владимира Путина в судьбе России. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Писатель поделился впечатлениями от разительных перемен в Москве в 2012 году, контрастировавших с периодом 90-х.

Мой дядя, живущий в столице России, объяснил, что все изменения связаны с Владимиром Владимировичем Путиным. Я стал читать книги, смотреть документальные фильмы и был удивлен, как за такой короткий срок можно поставить страну на ноги. И пришел к выводу, что надо сделать книгу об этом», — сказал Сайнбаяр.

Автор подчеркнул, что издание выполнено в формате комиксов, чтобы привлечь внимание молодежной аудитории.

«Книга адресована монгольской молодежи, чтобы показать, что время нельзя тратить впустую», – заключил автор.

По его словам, Монголия прошла 30-летний период с незначительными результатами. Он отметил, что стране нужен сильный, умный и энергичный лидер, к чему и призывает презентованная книга.

Ранее суд Челябинска запретил фильм про Путина.

 
