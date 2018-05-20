Трамп опроверг информацию о помощи посланника арабских принцев на выборах

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал статью о помощи, которую ему во время избирательной кампании якобы оказали эмиссар арабских принцев, израильский специалисту по манипуляциям в СМИ и инвестор-республиканец. Об этом политик написал в твиттере.

По его словам, издание якобы опубликовало этот материал, так как не удалось доказать, что Трампу помогали из России.

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«Все происходящее становится действительно смешным», — заявил Трамп.

Политик также напомнил о злоупотреблениях, о которых стало известно во время избирательной кампании Хиллари Клинтон, и призвал прекратить подобные обвинения.

Ранее сообщалось, что за три месяца до выборов 2016 года состоялась встреча, в которой участвовали старший сын американского президента Дональд Трамп-младший и посланник кронпринцев Саудовской Аравии и ОАЭ Джордж Надер и специалист по СМИ из Израиля Джоэл Замел.