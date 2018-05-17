Трамп назвал призвал немедленно назначить Хаспел директором ЦРУ

Президент США Дональд Трамп призвал сенат США подтвердить кандидатуру Джины Хаспел на пост директора ЦРУ. Об этом президент написал в своем твиттере.

«Джиан Хаспел на один шаг ближе к тому, чтобы возглавить наших храбрых мужчин и женщин в ЦРУ. Она исключительно квалифицирована и сенату следует немедленно подтвердить ее кандидатуру», — написал Трамп.

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Также президент отметил, что США нуждаются в работе Хаспел, чтобы обеспечить безопасность страны.

Ранее сообщалось, что Комитет по разведке сената США одобрил кандидатуру Хаспел на пост главы ЦРУ. Сообщалось, что ее поддержали 10 членов комитета, а пять — высказались против.