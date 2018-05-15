Меркель обсудила с Нетаньяху эскалацию насилия в секторе Газа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонной беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразила озабоченность ситуацией в секторе Газа, передает РИА «Новости» заявление немецкого кабмина.

«В связи с развитием ситуации в Газе канцлер ФРГ выразила свою озабоченность эскалацией насилия. Германия с пониманием относится к проблемам безопасности Израиля. Правом на свободу выражения мнения и мирный протест нельзя злоупотреблять, чтобы провоцировать беспорядки», — сообщается в заявлении кабмина ФРГ по итогам телефонного разговора.

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Ранее в МИД Франции заявили, что ситуация в Ближневосточном Регионе является «взрывоопасной».

Столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа происходили на фоне открытия посольства США в Иерусалиме 14 мая. В результате столкновений погибли 59 палестинцев.