Меркель обсудила с Нетаньяху эскалацию насилия в секторе Газа
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонной беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразила озабоченность ситуацией в секторе Газа, передает РИА «Новости» заявление немецкого кабмина.
«В связи с развитием ситуации в Газе канцлер ФРГ выразила свою озабоченность эскалацией насилия. Германия с пониманием относится к проблемам безопасности Израиля. Правом на свободу выражения мнения и мирный протест нельзя злоупотреблять, чтобы провоцировать беспорядки», — сообщается в заявлении кабмина ФРГ по итогам телефонного разговора.
Ранее в МИД Франции заявили, что ситуация в Ближневосточном Регионе является «взрывоопасной».
Столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа происходили на фоне открытия посольства США в Иерусалиме 14 мая. В результате столкновений погибли 59 палестинцев.