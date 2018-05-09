Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского президента Владимира Путина с Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Сегодня мы с чувством гордости, благодарности и тихой скорби вспоминаем всех, кто подарил нам будущее, кто ценой тяжелейших испытаний, потери близких или собственной жизни защитил свою землю от фашистского рабства. Наши деды и прадеды, проявив несгибаемый характер, отвагу и самопожертвование, совершили великий подвиг. Показали пример истинного патриотизма, безусловной любви к Родине. Благодаря силе единства и сплоченности народов вписали в страницы общей истории Великую Победу», — отметил Лукашенко в поздравительном послании.

Белорусский президент также направил поздравления лидерам других стран.