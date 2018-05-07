Эрдоган призвал к реформированию ООН

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости реформировать ООН. Его слова приводит агентство Anadolu.

«Лицемерие международного сообщества и двуличие международных организаций, в задачу которых входит обеспечение мира и безопасности, достигли таких масштабов, при которых уже невозможно скрыть предвзятость. Именно поэтому Анкара призывает к реформированию ООН», — сказал Эрдоган.

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Он также отметил, что сформированная на основе интересов пяти стран-постоянных членов Совбеза международная система не имеет будущего. По его словам, реформа является неизбежной.

Ранее в Кремле назвали условие для реформ Совбеза ООН.