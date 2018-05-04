В МИД России ждут ответа по «Новичку» от стран, которые могли его произвести

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия после заявления чешского президента Милоша Земана ждет реакции других стран, имевших возможность произвести такое вещество. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы ожидаем ответа и от других стран, о которых мы говорили, у которых есть, была возможность и остается произвести «Новичок», — сказал Захарова.

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Она также исключила, что в НАТО не знали о синтезировании «Новичка» в Чехии.

«Конечно, в Североатлантическом альянсе не просто знали. А вот теперь хороший вопрос — кто и как, и на каком уровне участвовал в курировании этих программ со стороны НАТО… Какие еще страны, хотелось бы заслушать именно официальное заявление альянса, которые входят в НАТО, занимаются подобными исследованиями?» — подчеркнула Захарова.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление чешского президента Милоша Земана о производстве аналога «Новичка» в его стране.