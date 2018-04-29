Посольство: обвинения России во вмешательстве в выборы в Британии абсурдны

Публикация в британской газете Sunday Times о влиянии «российских ботов» на выборы в Британии в 2017 году несерьезна и абсурдна, передает РИА «Новости» заявление посольства России в Лондоне.

«Обратили внимание на эти материалы, опубликованные накануне выборов в местные органы власти, назначенные на 3 мая. Информационный вброс вполне ожидаем. Мы понимаем эту логику: Россию пытаются втянуть в межпартийные разборки, разыграть российскую карту в сиюминутных внутриполитических целях. Это происходит не в первый раз… Что же касается публикации, то с точки зрения логики она попросту несерьезна. Абсурдно предполагать, что несколько тысяч «ботов» (из 17 миллионов существующих в стране пользователей) непонятного происхождения и никем не читаемых как-то могли повлиять на мнение и выбор миллионов британцев», — говорится в комментарии посольства.

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Посольство назвало такие обвинения во вмешательстве мифом и подчеркнуло, что действующее правительство консерваторов, возглавляемое Терезой Мэй, активно использует прессу для дискредитации России, пытаясь получить поддержку населения перед выборами в местные органы власти.

Ранее Sunday Times сообщила, что «российские боты» пытались повлиять через Twitter на результаты прошлогодних выборов в Великобритании, оказывая поддержку лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину.