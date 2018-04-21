Пушков объяснил предложение Порошенко о лишении гражданства крымчан

Предложение президента Украины Петра Порошенко лишить жителей Крыма украинского гражданства означает, что он смирился с присоединение полуострова к России. Об этом написал в своем твиттере российский сенатор Алексей Пушков.

«Порошенко решил лишить крымчан гражданства Украины. В Крыму не иначе как траур, ощущение безысходности и поруганных надежд... А серьезно это означает одно: Порошенко смирился с воссоединением Крыма с Россией», — написал Пушков.

Реклама

Ранее Порошенко внес в Раду законопроект, согласно которому жителей Крыма, которые получили российское гражданство, предлагается лишать украинских паспортов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.