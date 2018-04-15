Путин заявил о готовности развивать взаимодействие с ЛАГ для обеспечения безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств (ЛАГ) для обеспечения региональной безопасности. Заявление опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что саммит ЛАГ проходит на фоне весьма непростой ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

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«Эти вызовы требуют от международного сообщества скоординированных коллективных усилий и, несомненно, повышают востребованность таких многосторонних структур, как Лига арабских государств. Россия готова всемерно развивать взаимодействие с ЛАГ в целях обеспечения региональной безопасности. Рассчитываю, что в условиях, складывающихся после разгрома основных сил ИГ в Сирии и Ираке, мы вместе сможем способствовать активизации процессов политического урегулирования и постконфликтного восстановления в этих странах, решению насущных гуманитарных задач», — говорится в сообщении.

Путин добавил, что все вопросы, касающиеся статуса палестинских территорий, должны быть урегулированы в рамках прямых палестино-израильских переговоров на общепризнанной международно-правовой основе.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.