Путин обсудил Сирию с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили сирийскую проблематику, в том числе в связи с ракетными ударами ВВС Израиля по аэродрому Тифор в провинции Хомс. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

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«Владимир Путин подчеркнул принципиальную важность соблюдения суверенитета Сирии, призвал воздерживаться от любых действий, еще больше дестабилизирующих ситуацию в этой стране и представляющих угрозу ее безопасности», — говорится в сообщении.

В свете отмечаемого 12 апреля Дня памяти жертв Холокоста стороны однозначно заявили о недопустимости попыток фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны.

Нетаньяху обратил внимание, что 9 мая в Израиле будет впервые официально праздноваться День Победы.

Ранее сообщалось, что Путин не контактировал с властями Израиля после удара по авиабазе в Сирии.

В Минобороны России заявили, что авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор 9 апреля нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля.

По имеющимся данным, три ракеты достигли западной части аэродрома. Кроме того, отмечается, что среди российских советников в Сирии пострадавших нет.