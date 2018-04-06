Порошенко обрадовался новым санкциям США против России

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал санкции США против российских бизнесменов и чиновников, заявив о готовности Киева присоединиться к ним. Об этом он написал в фейсбуке.

«Приветствую беспрецедентное расширение санкций США против фигурантов «кремлевского списка»! Достойный ответ агрессору через его олигархов и кремлевское окружение за агрессию против Украины, вмешательство во внутренние дела независимых государств и неуважение к международному праву», — написал Порошенко.

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Он также выразил уверенность, что аналогичным образом поступит и Евросоюз.

«Свободный мир и в дальнейшем укрепляет свою коалицию против Москвы, при четком лидерства Вашингтона и на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей», — добавил украинский президент.

Порошенко подчеркнул, что ожидает от Совета национальной безопасности и обороны Украины «комплексные предложения по синхронизации украинского и американского санкционных режимов».

6 апреля минфин США ввел санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников.

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