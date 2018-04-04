Госдеп назвал две версии участия России в отравлении Скрипаля

По мнению американской стороны, Великобритания представила убедительное описание ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, из которого можно сделать два вывода о якобы участии в этом России, заявил представитель Госдепартамента США, передает РИА «Новости».

«Либо применение нервно-паралитического отравляющего вещества было намеренной акцией российских властей, либо это стало результатом неспособности России задекларировать свои запасы этого оружия и обеспечить их сохранность», — сказал он.

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В Госдепартаменте также выразили полную уверенность в том, что при нападении было использовано боевое нервно-паралитическое отравляющее вещество, разработанное Россией.

Ранее сообщалось, что племянница отравленного в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала о встрече с дядей за две недели до его отравления в Солсбери.