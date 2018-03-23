Премьер Бельгии: ЕС необходим постоянный канал диалога с Россией

Премьер Бельгии Шарль Мишель высказался за создание Евросоюзом постоянного канала диалога с Россией для снижения напряженности в отношениях, передает РИА «Новости».

«Это констатация возникла еще задолго до Солсбери: нет постоянного политического канала высокого уровня, чтобы попытаться вместе с Россией решать разногласия, попытаться открыть канал, чтобы двигаться к снижению эскалации», — сказал Мишель.

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Он также добавил, что «внутри ЕС мы много говорим о России, но мало говорим с самой Россией».

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС признали «высокую вероятность» участия России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.