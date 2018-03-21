Песков раскрыл подробности разговора Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали разговора глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

По его словам, Путин и Трамп обсуждали идею саммита США и КНДР, но речи о том, чтобы Россия предоставила площадку для этой встречи, не заходило.

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«Речи о том, чтобы Россия предоставляла площадку для саммита, не заходило, в том числе в ходе телефонного разговора, но тема затрагивалась, тема чрезвычайно важная», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что Москва готова содействовать процессу урегулирования на Корейском полуострове.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным обсудил сотрудничество между странами.