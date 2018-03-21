В Госдуме объяснили, почему разговор Путина и Трампа дает шанс на продолжение диалога

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что телефонный разговор между главой России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом дает возможность для дальнейшего диалога с американской стороной, передает РИА «Новости».

«Два президента великих держав поговорили по телефону, обсудили самые злободневные вопросы, а не только ограничились поздравлениями. Это дает шанс на дальнейшее продолжение диалога по всем направлениям — и дипломатическим, и военным, что, безусловно, важно в современных условиях», — сказал Шаманов.

Ранее американский сенатор-республиканец Джон Маккейн обрушился с критикой на президента Дональда Трампа, поздравившего российского президента Владимира Путина с победой на выборах.