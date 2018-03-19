Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина есть понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию России, передает РИА «Новости».

Он отметил, что этот план уже рамочно оформляется соответствующими поручениями.

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«У президента есть абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны, о чем он и говорил в своем послании Федеральному собранию. Вы знаете, что это план, скажем так, рамочно начал оформляться с выпуском перечня поручений президента, на основе которых уже в том или ином виде будет подготовлена такая дорожная карта. Конечно, наличие такого плана демонстрирует полную концентрацию президента на внутрироссийских делах, на том, чтобы Россия развивалась на основе имеющегося потенциала, на основе новых возможностей, которые предстоит и которые возможно с точки зрения президента открыть», — заявил Песков.

После обработки 99,83% протоколов действующий президент России Владимир Путин набирает 76,6% на выборах.