Путин пообещал перестановки в правительстве после инаугурации

Победивший на выборах президента России Владимир Путин заявил, что изменения в структуре правительства произойдут после инаугурации, передает РИА «Новости».

«Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно делать, поэтому основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации», — сказал Путин.

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Он также выразил надежду на то, что его команда продолжит работу в ближайшие годы.

Ранее Путин пообещал подумать об изменениях в правительстве.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.