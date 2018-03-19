Пушков отметил положительный эффект от «демонизации» Путина на Западе

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере заявил, что «демонизация» Владимира Путина на Западе произвела обратный эффект, сплотив россиян вокруг него.

«Демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России — небывалое сплочение граждан вокруг его фигуры. Выборы подтвердили этот факт», — написал Пушков.

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Ранее в Штабе Путина поблагодарили Британию за высокую явку на выборах.

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