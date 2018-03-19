Путин назвал свой результат на выборах «очень достойным»

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Владимир Путин поблагодарил волонтеров своего штаба и заявил, что рассчитывает на их дальнейшую помощь в разъяснении задач, которые будут решать власти России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом он сказал на встрече с волонтерами своего предвыборного штаба.

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«Я считаю, что мы все большая команда, причем не только представленная здесь, но и на площади, в Москве, в целом по всей стране — имею в виду всех людей, которые проголосовали сегодня и от позиции которых получился этот очень достойный результат», — сказал Путин.

Он также отметил, что рассчитывает на продолжение работы со своими волонтерами.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.