Путин поблагодарил избирателей за поддержку на выборах

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Президент России Владимир Путин, лидирующий на президентских выборах, приехал на Манежную площадь, где проходит митинг-концерт в честь годовщины присоединения Крыма, передает РИА «Новости».

Путин поблагодарил избирателей за поддержку и поздравил граждан.

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«Я член вашей команды.. Спасибо, что у нас такая мощная многомиллионная команда. Нас ждет успех! Да! ... Очень важно привлечь тех, кто голосовал за других кандидатов. Нам нужно двигаться вперед. ... Действуя так, мы обречены на успех», — сказал он.

По данным ЦИК, после обработки 36% бюллетеней действующий президент России Владимир Путин набирает 73,8%.