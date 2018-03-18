Путин поблагодарил избирателей за поддержку на выборах
Президент России Владимир Путин, лидирующий на президентских выборах, приехал на Манежную площадь, где проходит митинг-концерт в честь годовщины присоединения Крыма, передает РИА «Новости».
Путин поблагодарил избирателей за поддержку и поздравил граждан.
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«Я член вашей команды.. Спасибо, что у нас такая мощная многомиллионная команда. Нас ждет успех! Да! ... Очень важно привлечь тех, кто голосовал за других кандидатов. Нам нужно двигаться вперед. ... Действуя так, мы обречены на успех», — сказал он.
По данным ЦИК, после обработки 36% бюллетеней действующий президент России Владимир Путин набирает 73,8%.