В США предложили ввести санкции против России после отравления Скрипаля

Член комитета по иностранным делам сената США демократ Роберт Менендес заявил об опасности российского правительства для всего мира, а также предложил ввести антироссийские санкции после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Текст заявления опубликован на сайте комитета.

«Заявление премьер-министра Мэй еще раз ясно свидетельствует о том, что разрушительные и жестокие действия России во всем мире должны иметь реальные последствия», — сказал Менендес.

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Он также упомянул закон 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения, согласно которому против применяющих запрещенные вещества стран необходимо применять санкции.

Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия «вероятно ответственна» за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.