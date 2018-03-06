Путин: обвиняемые во «вмешательстве» россияне не связаны с властями

Президент Владимир Путин заявил, что обвиняемые во вмешательстве в американские выборы россияне не связаны с российскими властями. Об этом он рассказал в интервью NBC.

«Мне абсолютно безразлично, потому что они не представляют государство», — сказал Путин.

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Ранее Владимир Путин заявил, что Россия никогда не станет выдавать США своих граждан, обвиняемых Вашингтоном во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

16 февраля офис спецпрокурора Роберта Мюллера выдвинул обвинения против 13 россиян и трех российских компаний по делу о «вмешательстве» в выборы.