Президент Сербии передал Лаврову письмо для Путина
Президент Сербии Александр Вучич передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо для президента России Владимира Путина, передает «Интерфакс».
«Я передал министру Лаврову для президента Путина письмо с благодарностью за то, что президент сделал для развития отношений с Сербией. Надеюсь, что в будущем мы сделаем еще больше», — сказал Вучич.
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Глава государства также обратил внимание на то, что торгово-экономические отношения между двумя странами хорошо развиваются.
Ранее Вучич заявил, что рассчитывает на подписание соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.