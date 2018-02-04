В Крыму поприветствовали заявление назвавших санкции ошибкой немецких депутатов

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал заявление прибывших на полуостров немецких парламентариев, которые раскритиковали санкционную политику в отношении России, сообщает RT.

«Приезд депутатов из Германии — еще один шаг на пути признания Крыма как неотъемлемой части России. Мы прекрасно понимаем, что эта делегация сознательно посетила нашу республику, хочет выстраивать отношения с нашей страной. Думаю, за прошедшие четыре года в мире и, в частности, в Европе все больше и больше происходит переоценка того, что случилось в Крыму… Когда к нам приезжают иностранные делегации, то они видят, что это развивающийся регион и здесь живут люди, которые в 2014 году сделали абсолютно осознанный выбор», — сказал он.

Реклама

Ганжара выразил надежду, что представители других стран в будущем также посетят Крым, чтобы убедиться в благополучии крымчан своими глазами.

Ранее сообщалось, что приехавшие в Крым немецкие депутаты назвали санкции против России ошибкой.