Трамп заявил о «глубоком уважении» к народам Африки

Президент США Дональд Трамп заявил, что с «глубоким уважением» относится к народам Африки, сообщает Associated Press.

Об этом говорится в письме Трампа африканским лидерам в преддверии саммита Африканского союза.

Трамп также заявил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон отправится на континент с «расширенным визитом».

Ранее Дональд Трамп, говоря о мигрантах, употребил выражение «вонючая дыра» по отношению к ряду африканских стран. После этого некоторые страны выразили США ноту протеста.