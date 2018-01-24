Порошенко и Волкер обсудили политическую волю Москвы

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем США Куртом Волкером, сообщается на сайте главы государства.

«Отмечалось, что Москва должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы», — говорится в тексте официального сообщения.

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Порошенко и Волкер также обсудили закон о реинтеграции Донбасса и отметили важность завершения обмена пленными.

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