Песков высказался о мировых лидерах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в мире стало меньше самостоятельных лидеров, передает РИА «Новости».

Об этом он рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» телеканала «Россия-1».

«И если раньше были гораздо более суверенные лидеры, которые, скажем так, больше подходили Путину в плане свободы действий, в плане решимости, в плане профессионализма, то и, конечно, договариваться с ними Путину было легче. Сейчас, наверное, можно сказать, что таких лидеров стало меньше», — сказал Песков.

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Песков добавил, что «Путин — это самый опытный, самый знающий, самый талантливый мировой лидер. И самый ответственный в том плане, что он отвечает за свои слова».

Ранее Песков ответил на вопрос, что больше всего не любит президент России Владимир Путин.