Путин обсудил с Эрдоганом атаку дронов на Хмеймим

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним ряд внешнеполитических вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подтвержден взаимный настрой на всемерное содействие дальнейшей реализации масштабных проектов, прежде всего в энергетической отрасли. Продолжен обмен мнениями по различным аспектам ситуации в Сирии», — говорится в сообщении.

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Путин также обсудил с Эрдоганом атаки на российскую базу «Хмеймим» с использованием беспилотников.

«В этой связи имеется в виду активизировать координацию усилий военных и спецслужб двух стран в целях эффективной борьбы с террористическими группировками в Сирии», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Путин в ходе встречи с руководителями печатных СМИ и информационных агентств прокомментировал атаку беспилотников на российскую базу в Хмеймиме.