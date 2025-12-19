На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Южной Кореи предложили распространить госстраховку на лечение облысения

Президент Южной Кореи предложил включить в страховку лечение от выпадения волос
true
true
true
close
IMAGO/Matrix Images/Korea Pool/Global Look Press

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выступил с инициативой включить лечение алопеции в перечень услуг, покрываемых государственной медицинской страховкой. Об этом сообщает The Guardian.

Ли Чжэ Мён подчеркнул, что для молодого поколения потеря волос является уже не косметической проблемой, а вопросом, влияющим на качество жизни.

Действующая в стране система всеобщего медицинского страхования, финансируемая за счет взносов, покрывает лечение выпадения волос лишь в случаях, обусловленных медицинскими причинами, например, при очаговой алопеции. Президент поручил правительству рассмотреть возможность расширения страхового покрытия, аргументируя это тем, что многие граждане, внося взносы, не видят ощутимой отдачи, что вызывает у молодежи чувство несправедливости и отчужденности.

Инициатива Ли Чжэ Мёна, по данным The Guardian, отражает сильное социальное давление, связанное с внешностью в Южной Корее. Опрос 2024 года показал, что 98% молодых людей считают привлекательность фактором, дающим социальные преимущества. Особенно ощутимы эти требования для женщин, сталкивающихся со строгими культурными нормами в отношении макияжа, ухода за кожей и фигуры.

Ранее россиян предупредили о риске облысения из-за мытья волос гелем для душа.

