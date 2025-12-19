Рубио поздравил Лаврова с предстоящим Рождеством

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио поздравил главу российского МИД Сергея Лаврова с предстоящим Рождеством. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если он смотрит — с Рождеством, Сергей!» — сказал Рубио во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о России.

До этого замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил возможность организации встречи между Лавровым и Рубио для обсуждения украинского урегулирования. Однако, по его словам, на текущий момент финальных договоренностей о проведении переговоров между министрами достигнуто не было.

Телеканал NBC 22 октября сообщил о состоявшемся телефонном разговоре между Лавровым и Рубио. По данным телеканала, эта беседа якобы стала помехой для мирных инициатив американского президента Дональда Трампа. NBC также утверждал, что Лавров во время разговора демонстрировал признаки «напряженности».

Ранее Рубио допустил, что США доведут Россию и Украину к компромиссам в ближайшие дни.