Вынесен приговор автодилеру, обманувшему сына Олега Табакова

Директора «МосАвтоДилера» Коротких приговорили к 14,5 годам колонии
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Останкинский суд столицы приговорил Ярослава Коротких к 14 годам и 6 месяцам колонии за мошенничество и отмывание денег после обмана сына Олега Табакова. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Следствие пришел к выводу, что фирма Коротких «МосАвтоДилер» обманула 106 человек на сумму свыше 315 млн рублей. Среди обманутых оказался и сын народного артиста СССР Антон (на фото).

Суд приговорил Коротких к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 3 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и иных организациях, сроком на три года.

Следствие установило, что 32-летний Коротких создал организованную преступную группу в июне 2022 года. Сообщники размещали в интернете ложную рекламу о поставке машин, заключали с клиентами договоры, однако не доставляли автомобили и не возвращали деньги. У осужденного конфисковали восемь машин и более 81 млн рублей.

Накануне народная артистка РСФСР Тамара Семина призвала очистить общество от мошенников.

Ранее стали известны детали мошенничества с внуком актрисы Татьяны Васильевой.

