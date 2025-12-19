На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рубио рассказал, опасаются ли США эскалации в отношениях с Россией из-за Венесуэлы

Рубио: США не опасаются эскалации в отношениях с Россией из-за Венесуэлы
true
true
true
close
Craig Hudson/Reuters

США не опасаются эскалации в отношениях с Россией из-за Венесуэлы. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет Associated Press на YouTube-канале.

«Мы не обеспокоены возможной эскалацией со стороны России в связи с Венесуэлой. Мы всегда ожидали, что они будут оказывать риторическую поддержку режиму Мадуро», — сказал Рубио.

По мнению госсекретаря, Москва в настоящее время полностью занята Украиной.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал шаги Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы.

По его словам, ярким проявлением неоколониальных подходов являются эскалационные действия Вашингтона против Каракаса. Начав с фальшивых предлогов борьбы с наркотрафиком и террористами, США перешли уже к открытым угрозам военной агрессии и захвата территории и природных ресурсов суверенного государства, отметил Небензя.

Ранее в России рассказали о последствиях войны США с Венесуэлой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами