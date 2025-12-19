Рубио рассказал, опасаются ли США эскалации в отношениях с Россией из-за Венесуэлы

Рубио: США не опасаются эскалации в отношениях с Россией из-за Венесуэлы

США не опасаются эскалации в отношениях с Россией из-за Венесуэлы. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет Associated Press на YouTube-канале.

«Мы не обеспокоены возможной эскалацией со стороны России в связи с Венесуэлой. Мы всегда ожидали, что они будут оказывать риторическую поддержку режиму Мадуро», — сказал Рубио.

По мнению госсекретаря, Москва в настоящее время полностью занята Украиной.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал шаги Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы.

По его словам, ярким проявлением неоколониальных подходов являются эскалационные действия Вашингтона против Каракаса. Начав с фальшивых предлогов борьбы с наркотрафиком и террористами, США перешли уже к открытым угрозам военной агрессии и захвата территории и природных ресурсов суверенного государства, отметил Небензя.

