Рубио заявил, что самые трудные вопросы по урегулированию на Украине не решены

Рубио: самые трудные вопросы урегулирования на Украине остаются напоследок
Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Самые трудные вопросы, который связаны с урегулированием конфликта на Украине, по-прежнему не решены. Об этом журналистам заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

По его словам, «мы добились определенного прогресса», однако «еще предстоит пройти немалый путь».

«Самые сложные вопросы всегда остаются напоследок», — сказал госсекретарь.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что урегулированию украинского конфликта мешает враждебность между Москвой и Киевом.

17 декабря газета Politico написала, что в эти выходные в Майами могут состояться российско-американские переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине. По словам собеседников издания, в консультациях, предположительно, примут участие спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф и зять Трампа бизнесмен Джаред Кушнер.

Ранее в России рассказали, как поступит Трамп в случае неудачи на украинском треке.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
