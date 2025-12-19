На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рубио заявил об ограниченности ресурсов США для предоставления помощи

Рубио: ресурсы США для оказания внешней помощи ограничены
true
true
true
close
Umit Bektas/Reuters

Ресурсы Соединенных Штатов Америки для предоставления помощи другим странам ограничены. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе брифинга, трансляция которого проходит на YouTube-канале госдепа.

«Деньги, которые мы можем выделить на иностранную и гуманитарную помощь, ограничены и должны быть использованы таким образом, чтобы способствовать продвижению наших национальных интересов», — сказал министр.

9 декабря газета Politico сообщила, что США на встрече министров финансов стран «Большой семерки» выступили с заявлением о намерении сократить денежную помощь Украине. Издание отметило, что Киев столкнется с дефицитом бюджета в размере €71,7 млрд в 2026 году и будет вынужден начать сокращать государственные расходы с апреля, если не поступят новые деньги.

18 декабря в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп 19 декабря подпишет оборонный бюджет, который предполагает выделение $400 млн для Украины. Церемония состоится в Овальном кабинете.

Ранее американский конгрессмен-республиканец выступил за передачу Украине ракет большой дальности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами