Рубио заявил об ограниченности ресурсов США для предоставления помощи

Ресурсы Соединенных Штатов Америки для предоставления помощи другим странам ограничены. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе брифинга, трансляция которого проходит на YouTube-канале госдепа.

«Деньги, которые мы можем выделить на иностранную и гуманитарную помощь, ограничены и должны быть использованы таким образом, чтобы способствовать продвижению наших национальных интересов», — сказал министр.

9 декабря газета Politico сообщила, что США на встрече министров финансов стран «Большой семерки» выступили с заявлением о намерении сократить денежную помощь Украине. Издание отметило, что Киев столкнется с дефицитом бюджета в размере €71,7 млрд в 2026 году и будет вынужден начать сокращать государственные расходы с апреля, если не поступят новые деньги.

18 декабря в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп 19 декабря подпишет оборонный бюджет, который предполагает выделение $400 млн для Украины. Церемония состоится в Овальном кабинете.

Ранее американский конгрессмен-республиканец выступил за передачу Украине ракет большой дальности.