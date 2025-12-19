Попытки Валиевой выступать на соревнованиях назвали плачевными

Советская фигуристка, депутат Госдумы России Ирина Роднина заявила, что последние попытки Камилы Валиевой выступать на соревнованиях были достаточно плачевные, передает Sport24.

«Ее выступления в шоу — это одна ситуация. Но последние попытки Валиевой выступать на соревнованиях были достаточно плачевные», — сказала Роднина.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

30 октября 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство защиты Валиевой об отмене или повторном рассмотрении решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил. Теперь спортсменка обязана выплатить 2,3 млн рублей в качестве компенсации за рассмотрение своего допингового дела.

