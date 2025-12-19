Российская фигуристка, отобравшаяся на Олимпиаду, впервые в сезоне исполнила тройной аксель

Российская фигуристка Аделия Петросян исполнила тройной аксель на чемпионате России.

Фигуристка впервые в сезоне показала успешное приземление элемента ультра-си. По итогам выступления она заработала 86,52 балла.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.

Аделия Петросян и Петр Гуменник завоевали олимпийские лицензии по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев (ISU). 27 ноября МОК официально допустил фигуристов до участия в зимних Играх-2026. Оба спортсмена прошли необходимые проверки.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Международный союз конькобежцев одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Ранее определился победитель короткой программы чемпионата России по фигурному катанию.