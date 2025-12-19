Госсекретарь США рассказал об отношении Трампа к войнам

Глава Белого дома Дональд Трамп не любит войны. Об этом на фоне разговоров о возможности конфликта США с Венесуэлой заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет Associated Press на YouTube-канале.

«Он действительно не любит войны. Он считает, что это пустая трата денег, времени и таланта», — подчеркнул Рубио.

19 декабря американский лидер заявил, что не исключает возможности войны с Венесуэлой.

17 декабря Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал: военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы.

Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Небензя обвинил США в неоколониальном подходе против Венесуэлы.