Российского арбитра допросили по делу «Торпедо»

Бывший арбитр Игорь Егоров поделился информацией о задержании сына, футбольного судьи Егора Егорова, по делу «Торпедо», заявив, что его сына допросили, передает «РБ Спорт».

«Егор прилетел из Нижнего Новгорода в Москву, откуда хотел улетать на отдых с семьёй. В Москве подошли, сказали, что проходит по уголовному делу. Отвезли, допросили. Потом Егор поехал домой», — сказал Егоров-старший.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

Решение об исключении «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято 10 июля.

Ранее совладельца «Торпедо», признавшегося в подкупе судей, выпустили из СИЗО.