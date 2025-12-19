На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В одном из регионов России запретили вейпы

В Пензенской области приняли закон о запрете вейпов
Алексей Майшев/РИА Новости

В Пензенской области одобрили закон о запрете вейпов с 1 сентября 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Согласно законопроекту, который был внесен губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко, в регионе нельзя будет «торговать устройствами для потребления никотинсодержащей продукции. Под запрет попадут в том числе и устройства для употребления безникотиновой жидкости.

В случае нарушения должностные лица должны будут заплатить штраф от 40 до 50 тысяч рублей, а на организации в этом случае налагается штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей.

27 ноября депутаты заксобрания Пермского края запретили продажу вейпов в регионе. Законопроект был поддержан в двух чтениях.

25 ноября губернатор региона Дмитрий Махонин заявлял, что власти Пермского края намерены запретить продажу вейпов в начале 2026 года.

Глава региона подчеркнул, что табачные магазины продают детям отраву, поэтому решение о введении запрета — сознательная и правильная мера. Махонин также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку инициативы.

Ранее в России зафиксировали снижение потребления алкоголя и табака.

